СБУ отримала від Медведчука пояснення щодо ”Вавілону”

Служба безпеки України 21 травня опитала колишнього керівника Адміністрації екс-Президента Леоніда КУЧМИ Віктора МЕДВЕДЧУКА щодо можливої причетності до застосування незаконної виборчої технології «Вавилон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області Василь ГРИЦАК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Службою безпеки проведено опитування громадянина МЕДВЕДЧУКА Віктора Володимировича. Ті пояснення, які він надав, будуть залучені до матеріалів перевірки», - сказав він, додавши при цьому, що після проведення перевірки буде прийнята відповідна правова оцінка.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Службою безпеки задокументовано 35 випадків підкупу виборців і викрито схему підкупу виборців під назвою «Вавилон», яка є розробкою російських політтехнологів.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що очолюване ним відомство перевіряє причетність до замовлення у російських політтехнологів системи "Вавилон" громадянином України Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

20 травня керівник прес-центру СБУ Л.САФОНОВА повідомила, що протягом останньої доби СБУ запобігла організації застосування технології «Вавілон» у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Також за результатами вжитих СБУ заходів не допущено утворення тільки в Деснянському районі 114-ти т.зв. робочих дільниць, на яких мали працювати 1 тис. 140 «бригадирів» з метою організації застосування цієї корупційної схеми.