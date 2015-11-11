Міськвиборчком Маріуполя все ще не може ефективно працювати – голова комісії

Про це повідомила голова міської виборчої комісії Тетяна Недавня,передає місцевий портал 0629.

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За її словами, технічно робота районних та дільничних виборчих комісій забезпечена всім необхідним. Єдине, що може перешкодити провести голосування 29 листопада, це робота міської комісії.

"Вчорашнє засідання комісії показало, що міська комісія все ще не може ефективно працювати. Ми навіть не змогли прийняти порядок денний, хоча всі чотири вимоги від демократичних сил по порядку були буквально дослівно внесені в проект", - повідомила Тетяна Недавня.

Поки не вирішене питання і з друком бюлетенів. У проекті рішення, яке прийняла 10 листопада Верховна Рада і яке поки ще не підписав президент, це питання не обговорюється.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах в Маріуполі і Красноармійську. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовилися передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через ушкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя і Красноармійську не змогли взяти участі у місцевих виборах.

ЦВК раніше рекомендувала парламенту призначити вибори в Маріуполі і Красноармійську на 15 листопада.

10 листопада Верховна Рада ухвалила закон про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради Донецької області, депутатів Маріупольської міської ради Донецької області, Красноармійського міського голови, Маріупольського міського голови.

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Законом позафракційного народного депутата Сергія Тарути, згідно з внесеними до нього в ході обговорення змінами, передбачається провести голосування в Маріуполі і Красноармійську в неділю, 29 листопада.

Передбачено, що виборчі бюлетені для голосування виготовляються Центральною виборчою комісією і передаються дільничним виборчим комісіям у встановленому нею порядку.