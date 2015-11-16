У КВУ розповіли про основні порушення під час другого туру місцевих виборів

Другий тур місцевих виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам чесних і демократичних виборів, а випадки порушень законодавства здебільшого не носили масштабного характеру і суттєво не вплинули на результати голосування.

Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

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«Головний висновок КВУ – (в ході) ведення виборчої кампанії в другому турі і в день виборів ми зафіксували значне зменшення кількості фактів порушень чинного законодавства, значне зменшення фактів чорного піару і маніпулятивних технологій на відміну від першого туру виборів», - зазначив він.

За словами Кошеля, «здебільшого ми отримали досить якісну виборчу кампанію», хоча було декілька проблем, зокрема, викриття Міністерством внутрішніх справ України «піраміди підкупу у місті Дніпропетровськ, і за оцінкою МВС, у піраміду підкупу було залучено близько 10 тисяч виборців». Він додав, що «це найбільш масштабна схема підкупу, яка була оприлюднена», тому КВУ закликає МВС «максимально публічно розслідувати цю справу для того, щоб вона стала запобіжником для неповторення подібної ситуації в майбутньому».

Кошель наголосив, що вплив на результати волевиявлення могла мати ситуація в місті Чернігів. Він нагадав, що за ініціативи чинного Чернігівського міського голови і згідно з рішенням міської ради було надано так звану передвиборну доплату в сумі по 500 грн для малозабезпечених категорій громадян. «За нашою оцінкою, всього близько 25 тисяч виборців Чернігова отримали подібні передвиборні доплати», - додав він. За його словами, відповідно до чинного законодавства, неможливо довести, що це є фактом підкупу, тому що місцева рада діяла в межах свої повноважень, але оскільки виплата збіглася із наближенням виборів, то «ми даємо свою оцінку про те, що це була найбільш масштабна напівлегальна схема підкупу, яка застосовувалися на українських виборах».

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Кошель повідомив, що КВУ зафіксував 245 порушень чинного законодавства. Зокрема, з них 40% - це порушення правил ведення агітації, 30% - порушення процедурні в роботі ДВК, 20% - порушення з боку виборців, зокрема, фотографування бюлетенів, спроби їх винесення, голосування без пред’явлення документа, а 10% - порушення, пов’язані з можливим підкупом.