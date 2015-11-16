Путін: Якщо російський літак над Єгиптом розбився у результаті теракту, то мають знайти сліди вибухівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками саміту G20 у турецькій Анталії.

«Що стосується аварії нашого літака - це величезний біль для усіх нас, для всього російського народу, хай би що було причиною цієї аварії. Велика кількість жертв, і це величезна трагедія для всіх нас. Так, ми знаємо про всі версії, і всі версії розглядаються», - сказав Путін.

Читайте такожПутін "вколов" французів: їхня вимога про відхід Асада не вберегла Париж від терористів

«Остаточні висновки можна буде зробити після проведення і завершення експертиз. Які це експертизи? Якщо був вибух, то на обшивці лайнера, на речах пасажирів повинні залишитися сліди вибухової речовини. Це неминуче. У нас достатньо техніки, хороших фахівців, класних, світового рівня у цій галузі, які в змозі виявити ці сліди. Тільки після цього можна буде сказати про причини цієї трагедії», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, літак російської компанії «Когалимавіа», що виконував рейс Шарм-ель-Шейх – Санкт-Петербург, зазнав катастрофи 31 жовтня над Північним Синаєм. У літаку перебували 217 пасажирів і семеро членів екіпажу, ніхто не вижив.

Розслідування причин авіакатастрофи триває. За попередніми даними, на борту стався теракт.

6 листопада Росія призупинила авіаційне сполучення з Єгиптом до з'ясування причин катастрофи аеробуса А321.