Тимошенко і Кличко закінчили нічну нараду з юридичними радниками

У ніч із неділі на понеділок у штабі БЮТ відбулася зустріч Юлії ТИМОШЕНКО із лідером блоку свого імені Віталієм КЛИЧКОМ.

Про це повідомляє "Українська правда", журналіст якої був свідком того, як В.КЛИЧКО у супроводі начальника свого штабу Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО та юридичного радника Валерія КАРПУНЦОВА близько 00:30 понеділка залишили офіс БЮТ.

За словами Д.АНДРІЄВСЬКОГО, зустріч була присвячена напрацюванню подальших кроків демократичних сил за підсумками київських виборів.

Пізніше журналісти побачили, як з другого поверху, де розташований кабінет Ю.ТИМОШЕНКО, вийшов депутат Верховної Ради Андрій ПОРТНОВ, який свою присутність пояснив тим, що є заступником керівника штабу з юридичних питань.

"У нас була розмова з Віталієм КЛИЧКОМ. Ми вживаємо низку заходів, які призведуть до певної перемоги демократичних сил", - сказав А.ПОРТНОВ.