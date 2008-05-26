Київська ТВК оцінює явку виборців на рівні 53-54%
10:46, 26 травня 2008Політика
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Деснянський район не надав інформації
Київська міська територіальна виборча комісія оцінює явку виборців на рівні 53-54%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив секретар Київської МТВК Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.
«Точну цифру я зараз сказати не можу – десь в проміжку 53-54%», - сказав Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ.
За його словами, комісія не може точно визначити явку виборців через те, що Деснянський район взагалі не надав інформацію. «Але попередньо можна сказати, що вибори відбулися», - підкреслив Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ.
Як повідомлялося, 25 травня у столиці пройшли вибори міського голови Київради.
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