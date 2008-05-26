Ющенко зупинив ще одну постанову Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету міністрів України про запровадження квот на експорт соняшникової олії.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Президент наголошує, що зазначені постанови видано Кабінетом Міністрів України всупереч низці норм Конституції України, зокрема її статтям 6, 8, 17, 18 та 19.

В указі наголошується, що відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в разі, зокрема, значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні, особливо сільськогосподарської продукції (стаття 16).

Постановою Кабміну затверджено обсяг квоти на олію соняшникову, експорт якої підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 року, в розмірі 300 тис. тонн. “Таке рішення прийнято без урахування ринкової ситуації в Україні, оскільки, як свідчить баланс попиту та пропозиції олії соняшникової, на даний час на внутрішньому ринку є надлишок олії”, - зазначається в указі.

Президент також звертає увагу, що за даними Міністерства аграрної політики України та експертів, наявні ресурси олії в Україні до кінця маркетингового року становлять близько 750 тис. тонн. Щомісячна потреба в олії в Україні - близько 40 тис. тонн, тому до кінця маркетингового року для задоволення попиту внутрішнього ринку потрібно 160 тис. тонн олії соняшникової. Для створення ж перехідних залишків необхідно 40-80 тис. тонн олії. Таким чином, Україна може експортувати до кінця маркетингового року (до 31 серпня 2008 року) близько 500 тис. тонн олії.

“Відтак, постанова Кабінету міністрів України від 12 березня 2008 року № 189 (зі змінами, внесеними постановою від 19 березня 2008 року № 229) не відповідає зазначеному положенню Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», створює умови для стримування експорту олії з України, недоотримання сільськогосподарськими товаровиробниками прибутку від їх реалізації, негативно вплине на оновлення виробничих фондів в агропромисловому комплексі, що знаходяться у незадовільному стані”, - зазначає Президент.

Він також вважає, що постанови Кабінету міністрів України суперечать міжнародним зобов`язанням України щодо скасування необгрунтованих експортних обмежень з моменту вступу України до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 березня 2008 року видав постанову «Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову та насіння соняшнику, експорт яких підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 р., та порядку видачі ліцензій”.