Ющенку радять уявити Саркозі з законом про французьке мушкетерство

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО впевнений у впливі на парламент ззовні й виступає проти конфліктних законопроектів.

Про це він сказав в інтерв`ю «Газеті 24».

За словами А.ГРИЦЕНКА, народні депутати хочуть і можуть працювати, «їм вже давно набридли розбрати й приниження парламенту».

Політик упевнений, що якби не було впливу ззовні й парламенту дали можливість самостійно визначати порядок денний, приймати дійсно необхідні країні закони, ВР працювала б як швейцарський годинник.

Для цього, за словами А.ГРИЦЕНКА, потрібно Президенту й прем`єру відкликати (або відкласти в сторону) найбільш конфліктні й другорядні «екзотичні» законопроекти. Він пояснив, що конфліктні законопроекти стосуються боротьби за повноваження: про держадміністрації, про місцеве самоврядування, про імперативний мандат... Серед «екзотичних» А.ГРИЦЕНКО назвав, зокрема, законопроект про українське козацтво, внесений Президентом як невідкладний.

«Ну, який він невідкладний? І взагалі – чи потрібен Україні такий закон?, - висловив сумнів парламентарій. - Ви можете собі уявити, щоб Президент САРКОЗІ вніс до свого парламенту закон про французьке мушкетерство, або канцлер МЕРКЕЛЬ – закон про німецьке тевтонське рицарство?».

Козацтво, на думку А.ГРИЦЕНКА, - це дійсно важлива й для багатьох цікава сторінка нашої історії, «але хай нею й надалі займаються історики та громадські організації».