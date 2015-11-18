Єврокомісар Ган відвідає Україну
15:20, 18 листопада 2015Політика
99 0
Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Ган відвідає Україну.
Йоганнес Ган відвідає Україну / europa.eu
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі повідомила Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.
Читайте такожРосія вирішила ввести з 1 січня продовольче ембарго щодо України
«Комісар Ган сьогодні їде в Україну», - сказала вона.
Візит запланований на 18-21 листопада. В ході візиту, зокрема, 20 листопада, єврокомісар Ган виступить із промовою на сьомій щорічній асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, зустрінеться з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, представниками уряду, бізнесу, а також відвідає Львів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter