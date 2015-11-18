Єврокомісар Ган відвідає Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі повідомила Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

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«Комісар Ган сьогодні їде в Україну», - сказала вона.

Візит запланований на 18-21 листопада. В ході візиту, зокрема, 20 листопада, єврокомісар Ган виступить із промовою на сьомій щорічній асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, зустрінеться з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, представниками уряду, бізнесу, а також відвідає Львів.