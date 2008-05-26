У ВР можливе переформатування коаліції на основі здорового глузду?

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО називає неможливим переформатування коаліції сьогодні, проте не виключає, що якщо ситуація й далі погіршуватиметься, то це може статися.

Про це він заявив в інтерв`ю «Газете 24».

А.ГРИЦЕНКО допускає, що переформатування коаліції може бути різним і загострює увагу на спробах розвалити нинішню і сформувати нову коаліцію під виконання завдань, що мають мало спільного з інтересами держави і простих громадян.

«Переформатування «за поняттями», на користь кількох сімей, з метою подальшого дерибану майна, яке ще залишилося в державній власності, під гарантії другого терміну Президента – такий варіант не хочу навіть обговорювати, адже це сценарій остаточного руйнування нашої держави», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

На думку депутата НУ-НС, в парламенті, хоч й дуже поволі, але набирає обороти інший процес, який також можна назвати переформатуванням, – «на основі здорового глузду, відчуття власної гідності і відповідальності, небажання депутатів, даруйте, тупо виконувати команди і витребеньки партійних вождів».

«У кожній фракції я бачу чимало людей професійних і відповідальних (а в цілому їх - конституційна більшість), яким набридло підкорятися волі лідерів фракцій, діяти всупереч власним переконанням і власній позиції», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За спостереженнями глави парламентського комітету, «хтось тихенько висловлює своє невдоволення в коридорі і в курилках, інші вже дозволяють собі іноді проголосувати всупереч команді вождя, ряд депутатів послідовно голосує так, як вважають за правильне, розуміючи при цьому, що на наступні вибори їх можуть не включити в партійний список».

«Ось такий процес переформатування я підтримую, хоча й розумію, що він може бути вельми тривалим», - сказав А.ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-офісі голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони.