У Краматорську судитимуть двох пособників терористів

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури, наприкінці минулого тижня до Краматорського міського суду були передані обвинувальні акти стосовно двох чоловіків віком 28 та 50 років, жителів міст Авдіївка та Костянтинівка, підозрюваних у сприянні терористичній організації "ДНР".

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Слідство встановило, що в період з жовтня 2014 року по червень 2015 року чоловіки збирали і передавали терористам докладні дані про дислокацію та чисельність Збройних сил України та інших військових формувань сил АТО.

Таким чином, інформатори сприяли терористам в реалізації їх злочинних намірів. При цьому один із зловмисників в подальшому обіцяв передавати терористам інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів Авдіївки.

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Чоловіків звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.