На суді щодо Лукаш побили Добкіна (відео)
17:56, 18 листопада 2015Політика
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У суді щодо обрання запобіжного заходу колишньому міністру Олені Лукаш сталася сутичка між одним з присутніх та депутатом Верховної Ради з фракції "Опозиційного блоку" Михайлом Добкіним.
Добкіна побили на суді щодо Лукаш / Youtube/Українська правда
Як повідомляє "Українська правда", невідомий чоловік обурився позицією Добкіна під час Майдану і вимагав від політика "вибачитись перед людьми".
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Нестор Шуфрич та Олена Лукаш проігнорували ці вимоги, а Добкін почав апелювати до чоловіка і порекомендував активісту "йти лікуватися".
Сварка переросла в рукоприкладство, правоохоронці кинулися рознімати сторони конфлікту.
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