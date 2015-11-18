На суді щодо Лукаш побили Добкіна (відео)

Як повідомляє "Українська правда", невідомий чоловік обурився позицією Добкіна під час Майдану і вимагав від політика "вибачитись перед людьми".

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Нестор Шуфрич та Олена Лукаш проігнорували ці вимоги, а Добкін почав апелювати до чоловіка і порекомендував активісту "йти лікуватися".

Сварка переросла в рукоприкладство, правоохоронці кинулися рознімати сторони конфлікту.