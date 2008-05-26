Вибори мера Києва - Черновецький лідирує з перевагою 18.41%

За даними Київської територіальної виборчої комісії, станом на 15.44 на виборах мера Києва лідирує нинішній міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, якого підтримали 36,99% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опрацювання протоколів із 541 дільниці, які оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

На другому місці – кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ з 18,58%.

За Віталія КЛИЧКА проголосували 17,69% виборців, за представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА - 6,63%, Миколу КАТЕРИНЧУКА підтримали 4,27%, кандидата від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,56%, екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,44%, лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, лідера ГАКу Олександра ПАБАТА – 1,27%. Інші кандидати набрали менше 1%.

Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.