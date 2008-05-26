Луценко може сісти за грати?

Генеральна прокуратура України перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено стосовно міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через інцидент, який стався між ним та чинним мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ після засідання РНБО 18 січня, з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після допиту в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури журналістам повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Перекваліфікувала справу по Черновецькому із нанесення легких тілесних пошкоджень у посадовий злочин. Це щось нове. Смішно. Але якби це не було так чітко координовано найвищою посадовою особою, його підлеглими – генпрокурором», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я або незначну втрату працездатності)”.

Сьогодні, 26 травня, прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ повідомив, що столична прокуратура передала кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА до Генеральної прокуратури для подальшого розслідування та прийняття рішення.

«Враховуючи, що особа (Ю.ЛУЦЕНКО) є членом уряду, справу стосовно нього передано до Генеральної прокуратури», - сказав прокурор, додавши, що всі слідчі дії, які мала провести київська прокуратура, виконані.