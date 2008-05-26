Опозиція Грузії, ”як український народ”, позбуватиметься Саакашвілі

Об`єднана грузинська опозиція має намір створити свій, альтернативний парламент, передає агентство "Новости-Грузия".

«Оскільки у нас немає легітимного Президента, а зараз і парламенту, ми збираємося створити альтернативний парламент, який, напевно, називатиметься Представницькою палатою. Найближчими днями відбудеться її перше засідання», – заявив на мітингу один із лідерів об`єднаної опозиції Джонді БАГАТУРІЯ.

Лідер опозиції Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, у свою чергу, сказав, що опозиція разом із народом не дасть провести першу сесію новообраного парламенту, яка, імовірно, призначена на 10 червня. «Навіть якщо для цього нам доведеться силою увірватися до парламенту», - додав він.

Також представник опозиції Пікрія ЧИХРАДЗЕ закликала грузинський народ взяти за приклад українців. «Ми повинні діяти, як український народ. За один день від СААКАШВІЛІ не позбавитися. Ми повинні стояти, якщо знадобиться, тиждень, два тижні і в дощ і вітер», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Грузії пройшли 21 травня. Вони проводилися за змішаною системою – 75 місць надані партіям і блокам, що подолали 5-процентний бар`єр, ще 75 – кандидатам, які перемогли в одномандатних округах.

За офіційними даними, правляча партія "Єдиний національний рух" на чолі з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ набрала 59,48% голосів, коаліція опозиційних партій - 17,69%, Християнсько-демократичний рух - 8,26%, Лейбористська партія - 7,55%.

За мажоритарними списками правляча партія одержала 71 депутатський мандат із 75.

Парламент Грузії налічує 150 депутатів. Таким чином, офіційні результати виборів означають, що "Єдиний національний рух" одержить у парламенті конституційну більшість.

Західні спостерігачі відзначали порушення, але назвали підсумки виборів, у цілому, справедливими.

Опоненти М.СААКАШВІЛІ не згодні з такими висновками: опозиція заявила про грубі порушення в декількох округах і про намір звернутися до судів з проханням скасувати підсумки голосування.

Крім того, коаліція опозиційних партій, за словами її лідера Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, вирішила відмовитися від місць у парламенті, вважаючи результати виборів сфальсифікованими.