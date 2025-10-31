Труханов обвинувачують в тому, що під час сильної зливи в Одесі загинуло 9 людей.

Печерській районний суд Києва призначив колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, якому інкримінують службову недбалість, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Труханову інкримінують ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу через те, що в Одесі загинуло щонайменше 9 людей під час зливи, яка сталася 30 вересня.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, сьогодні ввечері судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

"За даними слідства, підозрюваний не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення в місті, попри наявність інформації про їхній незадовільний стан. У день надзвичайної ситуації не було організовано належного оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що призвело до загибелі дев’яти людей", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Труханова заарештовали на 60 діб (до 28 грудня) та зобов’язали носити електронний браслет. Ексмер брав участь у засіданні дистанційно – за допомогою онлайн-зв'язку.

За даними КИЇВ24, адвокат Труханова закликав Офіс президента надати указ про припинення громадянства ексмера Одеси. За його словами, він спрямував адвокатський запит ще 15 жовтня - на наступний день про повідомлення про припинення українського громадянства для Труханова.

"Хочу зазначити, шановний суд, сьогодні маємо 31 жовтня. Жодної відповіді на свій адвокатський запит я не отримав", - сказав адвокат.

Справа Труханова

Нагадаємо, у жовтні мера Одеси Геннадія Труханова позбавлено громадянства України через те, що, за даними СБУ, він є громадянином РФ та має дійсний російський паспорт. Незабаром йому повідомили про підозру у недбалості, що призвела до загибелі дев’ятьох людей під час зливи, яка сталася у місті 30 вересня. У справі, крім Труханова, фігурують ще восьмеро осіб – два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства "Міські дороги" та інші.

Труханов стверджує, що не має громадянства РФ, а підозра стала для нього несподіванкою, бо міська влада звітувала перед урядовцями та не отримувала зауважень від представників Кабінету міністрів та ДСНС.

Сьогодні, 31 жовтня, інші 8 фігурантів провадження також отримали запобіжні заходи. Зокрема, один заступник мера – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю, його колега (заступниця міського голови) – нічний домашній арешт. Начальник структурного підрозділу та головний інженер підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт із носінням електронного браслета, очільники департаментів муніципальної безпеки та міського господарства, головний інженер та директор КП "Міські дороги" – тримання під вартою з альтернативою застави.

