Диктатор похвалився рідними для нього болотами.

У перспективі Європа повинна буде платити Білорусі за чисте повітря, яке вітер жене на захід із білоруських лісів і боліт. Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, пише БЕЛТА.

Відвідуючи один із білоруських заповідників, диктатор взявся розмірковувати про те, наскільки добре жити в маленьких селищах і селах поруч із природою.

"І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що дісталося нам від Бога. Тому що кисень - від боліт і лісу, дерев. У Європі цього немає. А в нас є. І вітер це добро туди відносить, і вони дихають свіжим хорошим повітрям завдяки нам. За це треба платити", - сказав Лукашенко.

При цьому він поскаржився на те, що Захід, "замість того, щоб платити", "душить" Білорусь санкціями.

Інші нещодавні заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, білоруський диктатор стверджує, що в грудні на бойове чергування в Білорусі мають поставити російський ракетний комплекс "Орєшнік", призначений насамперед для нанесення ядерних ударів. При цьому він пригрозив "бахнути" по сусідніх країнах, "якщо буде погано".

Також ми розповідали, що раніше Лукашенко пригрозив Трампу ядерною війною в разі постачання крилатих ракет "Томагавк" в Україну. Через кілька днів після цього Трамп справді відмовився від ідеї постачання цих ракет.

