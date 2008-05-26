На виборах до Київради порахували результати з 657 дільниць

Київська міська територіальна виборча комісія станом на 17.39 опрацювала дані із 657 виборчих дільниць: до Київради проходять 7 партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська ТВК.

Зокрема, Блок Леоніда Черновецького набирає 29,86% голосів виборців, БЮТ – 22,44%, Блок Віталія Кличка – 10,58%, Блок Литвина – 8,17%, “Громадський актив Києва“ - 5,82%, Партія регіонів – 4,03%, Блок Миколи Катеринчука – 3,40%.

Інші партії та блоки, за даними опрацювання протоколів з 657 дільниць, набирають менше 3%.

Всього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.