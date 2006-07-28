Президент та учасники круглого столу погодили текст Універсалу
23:44, 28 липня 2006Політика
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Версія від Івана Бокого
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та учасники круглого столу погодили текст Універсалу національної єдності
Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ.
За його словами, документ готові скріпити підписами Президент, спікер, а також голови чотирьох парламентських фракцій, крім Блоку Юлії Тимошенко.
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