Президент та учасники круглого столу погодили текст Універсалу

Версія від Івана Бокого

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та учасники круглого столу погодили текст Універсалу національної єдності Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ. За його словами, документ готові скріпити підписами Президент, спікер, а також голови чотирьох парламентських фракцій, крім Блоку Юлії Тимошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter