Президент та учасники круглого столу погодили текст Універсалу

23:44, 28 липня 2006
Політика
844

Версія від Івана Бокого

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та учасники круглого столу погодили текст Універсалу національної єдності

Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ.

За його словами, документ готові скріпити підписами Президент, спікер, а також голови чотирьох парламентських фракцій, крім Блоку Юлії Тимошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter