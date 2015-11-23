Голови МЗС країн Бенілюксу відвідають Україну - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС.

Як зазначив глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс, "Україна стикається з серйозними проблемами, і Бельгія, Нідерланди та Люксембург готові надати необхідне сприяння країні в їх вирішенні".

Міністри також планують відзначити важливість виконання Мінських угод для досягнення миру на сході України. "Ми живемо у вкрай нестабільному світі, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства Люксембургу Жан Ассельборн. - Дотримання сторонами досягнутих домовленостей є вкрай важливим. Не тільки Україна, але й вся Європа зацікавлена в світі і стабільності в регіоні".

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Крім того, на зустрічі буде обговорюватися і питання майбутнього в Нідерландах референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною, а також просування демократичних принципів в Україні та зміцнення відносин між сторонами. "У ході подій на Майдані народу України були дані обіцянки, і ці обіцянки повинні виконуватися", - підкреслив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

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В ході візиту глави МЗС Бенілюксу заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенко, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Також міністри зустрінуться з представниками громадянського суспільства і спостерігачами СММ ОБСЄ.