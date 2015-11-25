Частина депутатів із БПП створили окрему внутрішньофракційну групу - нардеп

Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп Мустафа Найєм.

"П'ятнадцять народних депутатів фракції БПП об'єдналися в Антикорупційну платформу, головним завданням якої буде протидія корупції в парламенті і парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади", - йдеться в повідомленні.

Найєм зазначив, що депутати, які увійшли в дану групу, домовилися узгоджувати свої позиції з питань порядку денного роботи парламенту, з кадрових питань.

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"Тимчасовими координаторами депутатського об'єднання були обрані Віктор Чумак та Мустафа Найєм", - повідомив народний депутат.

Зазначається, що серед депутатів, які увійшли в нове об'єднання - Віктор Чумак, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Наталія Новак, Єгор Фірсов та інші.

О борьбе с коррупцией. Просто кричать не эффективно и не имеет смысла. (Для этого не нужно было идти в парламент, можно ... Posted by Mustafa Nayyem on Tuesday, November 24, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що на засіданні парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" увечері 23 листопада група депутатів звинуватила частину керівництва фракції в корупції та організації інформаційних провокацій.

У свою чергу, лідер фракції «Блоку Петра Порошенко» Юрій Луценко стверджує, що ніякого конфлікту у фракції немає. За словами депутата, на фракції "завжди проходить пряма розмова відвертих людей, в тому числі, неприємні один одному речі ми звикли говорити в очі".