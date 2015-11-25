Частина депутатів із БПП створили окрему внутрішньофракційну групу - нардеп
Частина народних депутатів із фракції БПП об'єдналися в окрему внутрішньофракційну групу.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп Мустафа Найєм.
"П'ятнадцять народних депутатів фракції БПП об'єдналися в Антикорупційну платформу, головним завданням якої буде протидія корупції в парламенті і парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади", - йдеться в повідомленні.
Найєм зазначив, що депутати, які увійшли в дану групу, домовилися узгоджувати свої позиції з питань порядку денного роботи парламенту, з кадрових питань.
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"Тимчасовими координаторами депутатського об'єднання були обрані Віктор Чумак та Мустафа Найєм", - повідомив народний депутат.
Зазначається, що серед депутатів, які увійшли в нове об'єднання - Віктор Чумак, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Наталія Новак, Єгор Фірсов та інші.
О борьбе с коррупцией. Просто кричать не эффективно и не имеет смысла. (Для этого не нужно было идти в парламент, можно ...Posted by Mustafa Nayyem on Tuesday, November 24, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що на засіданні парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" увечері 23 листопада група депутатів звинуватила частину керівництва фракції в корупції та організації інформаційних провокацій.
У свою чергу, лідер фракції «Блоку Петра Порошенко» Юрій Луценко стверджує, що ніякого конфлікту у фракції немає. За словами депутата, на фракції "завжди проходить пряма розмова відвертих людей, в тому числі, неприємні один одному речі ми звикли говорити в очі".