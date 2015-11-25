Гройсман не виключає, що для ухвалення бюджету-2016 зберуть позачергові засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після зустрічі представників комітетів парламенту з прем'єр-міністром України та міністром фінансів України.

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"Я дуже хочу, щоб Україна увійшла в новий рік з новим бюджетом, але не під ялинку", - зазначив Гройсман.

На запитання УНІАН, чи можливі позачергові засідання парламенту для того, щоб ухвалити бюджет та новий Податковий кодекс, Гройсман відповів: "Я не бачу жодних обмежень і переконаний у тому, що більшість народних депутатів України може підтримати ініціативу щодо проведення чергових і позачергових засідань - тут немає жодних обмежень. Але я ще раз наголошую на тому, що не потрібно відкладати на потім рішення, які необхідно ухвалити зараз".

Він наголосив, що зараз вся ініціатива "знаходиться на боці уряду для того, щоб об'єднати депутатів, щоб обговорити всі технічні питання і внести узгоджений проект рішення до українського парламенту".