Політолог пояснив загрозу від збору підписів за відставку Кабміну

Про це журналістам заявив політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Анатолій Октисюк.

Читайте такожКабмін планує запровадити мораторій на перевірку ЗМІ до завершення місцевих виборів

Коментуючи ініціативу по збір підписів за відставку Кабміну з боку представників фракції "Блоку Петра Порошенко" (БПП), експерт зазначив, що напередодні закінчення імунітету в уряду окремі депутати намагаються розхитати човен парламентської коаліції, щоб почати новий виток політичної і парламентської нестабільності.

"Це також свідчить про відсутність партійної дисципліни всередині фракції БПП, і якщо президент не зможе навести там порядок, це може призвести до повторення ситуації, яка сталася у помаранчевій команді 10 років тому, після якої до влади прийшов Янукович", - додав політолог.

За його словами, такі дії можуть нести в собі загрозу, тому що параліч уряду не дозволить йому завершити розпочаті реформи, і на тлі досить складних зовнішньополітичних обставин зробить українську державу особливо вразливим.

"На даний момент слід проявити витримку і не розхитувати човен, а хоча б подивитися, яким буде результат річної роботи цього уряду, і дозволити йому звітувати за цей період часу", - підкреслив Октисюк.

Він не виключив, що за збором підписів стоять окремі бізнес-групи, які намагаються перерозподілити сфери політичного впливу в Україні.

"Не думаю, що така ініціатива знайде широку підтримку всередині Верховної Ради, оскільки в даний момент дуже важливо зберегти і коаліцію, і уряд. У збереженні уряду зацікавлені також іноземні партнери України. "На мою думку, хоча уряд зараз і критикують, станом на сьогоднішній день у Кабінету Арсенія Яценюка немає гідної альтернативи, яку підтримає Захід і на яку знайдеться 226 голосів", - резюмував політичний експерт.