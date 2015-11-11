Яценюк закликав ВР проголосувати пакет законів з дерегулювання

«Сподіваємось, що всі об'єднаються, і 15 законів, підготовлених урядом, які стосуються дерегулювання, які стосуються прозорої і чесної приватизації, залучення інвестицій, збільшення інвестицій в основний капітал, будуть підтримані в стінах українського парламенту», - сказав він.

За словами прем'єра, Кабмін також готує пакет законодавчих ініціатив у соціальній та гуманітарній сфері, які розглядатимуться паралельно з ухваленням бюджетного і податкового законодавства.

«Ми розглядатимемо додаткове законодавство, яке стосується соціальної сфери, гуманітарної сфери, Кабінет міністрів України зараз проводить консультації з тією метою, щоб отримати підтримку парламентських фракцій», - наголосив Яценюк.

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При цьому глава уряду не уточнив, чи стосуватимуться зазначені ініціативи підвищення соціальних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало перенести день дерегулювання у Верховній Раді з 10 листопада на 12 листопада у зв'язку з необхідністю ухвалення законів, які є обов'язковими для імплементації безвізового режиму з Євросоюзом, а також зниження ренти за користування надрами та мораторію на продаж землі.

Раніше Верховна Рада планувала розглянути на пленарному засіданні 10 листопада 15 законопроектів, присвячених антимонопольній реформі, дерегулюванню, реформуванню системи державного нагляду та поліпшенню інвестиційного клімату в країні.

Пропоновані законопроекти стосуються антимонопольної реформи в частині визначення концентрації бізнесу й залучення інвесторів в Україну через розвиток індустріальних парків та державно-приватного партнерства. Також буде винесено на голосування питання введення наглядових рад і проведення аудиту в державних компаніях. Частина проектів законів стосуються захисту малого і середнього бізнесу. Як зазначив очільник Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус, йдеться не тільки про мораторій на перевірки, а й про створення єдиної системи державного нагляду.