В основі кримінального переслідування Корбана не повинно бути політики - Наливайченко

Про це йдеться у наданій агентству УНІАН відповіді Наливайченка на публічне звернення до нього Корбана, де той просив екс-голову СБУ прояснити деякі моменти щодо інкримінованих йому злочинів, мотивуючи це тим, що саме Наливайченко очолював спецслужбу у період, коли з'явилися матеріали, які лягли в основу звинувачення проти нього.

У своїй відповіді Наливайченко, по-перше, зазначає: «Мені не відомо про наявність кримінального провадження безпосередньо щодо вас за наведеними вами епізодами, зокрема щодо викрадення Рудика, Величка чи інших фізичних осіб впродовж 2014-2015 рр.., фінансових зловживань коштами громадської організації "Фонд оборони країни", щодо вашого втручання у виборчий процес в Україні у 2014-2015 рр..».

По-друге, за його інформацією, Корбан сприяв розслідуванню шляхом добровільного прибуття на допити в СБУ для дачі показань.

По-третє, він не володіє даними про можливі спроби перетину Корбаном державного кордону до та після публічних заяв.

По-четверте, Наливайченку не відомі факти можливого тиску Корбаном на слідчих, свідків чи потерпілих у кримінальних провадженнях з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Екс-голова СБУ також зазначає, що з об'єктивних причин він не може зараз володіти всією інформацією, на підставі якої слідчий орган та суд приймали рішення про затримання Корбана, однак вважає, що вибіркове кримінальне переслідування та тиск на політиків з боку влади є неприпустимими.

Згадуючи розслідування вбивства у Волновасі Донецької області під час виконання службових обов'язків капітана СБУ Віктора Мандзика, Наливайченко вважає, що це є «справою честі для СБУ», і зазначає, що отримавши оперативну інформацію щодо осіб, які можуть обґрунтовано підозрюватись у вчиненні цього злочину, СБУ затримала, зокрема, помічника-консультанта народного депутата України.

«Я не відмовляюся від жодної своєї заяви щодо зухвалого вбивства у Волновасі капітана СБУі вимагаю, щоб досудове розслідування, яке здійснюють слідчі МВС, було всебічним, повним і неупередженим. Повинен відбутися відкритий суд, а винні понести справедливе і жорстке покарання. У зв'язку з цим, показання, які дали ви (Корбан – УНІАН), обіймаючи посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, є важливими для з'ясування всіх обставин».

Крім того, Наливайченко наголошує, що він ніколи не виконував політичних замовлень, а за час керівництва СБУ під час першого і другого мандатів робив все для того, щоб спецслужба була поза політикою, хоча, за його словами, не завжди це було просто.

«Залякування, маніпуляції і тиск, проти яких повстали українці два роки тому, не мають права повернутися. Кажу це як той, хто з першого і до останнього дня протесту був разом і серед людей», - підсумував екс-голова СБУ.