Єхануров: буде наказ - підем в Абхазію

Політичне керівництво України не приймало рішення щодо направлення українських миротворців у зону грузино-абхазького конфлікту

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ на презентації фотовиставки “Україна – миротворча держава”, відкриття якої відбулося сьогодні у Центральному будинку офіцерів у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова оборонного відомства наголосив, що для цього існує відповідна міжнародно-правова і внутрішня законодавча процедура.

Говорячи про політичні наслідки участі України у врегулюванні грузино-абхазького конфлікту, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що Міністерство оборони не визначає доцільність такого рішення, а виконує накази Верховного Головнокомандувача.

Разом з цим, як наголосив міністр, українські військовослужбовці мають величезний досвід і готові до виконання миротворчих завдань у будь-яких регіонах світу.

Як повідомляв УНІАН, в ООН не виключають участі українців у місії з підтримання миру в зоні грузино-абхазького конфлікту.

Зокрема, як заявив 28 травня Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Френсіс О`ДОННЕЛ, дуже важливо, аби місцеві мешканці були впевнені, що миротворчі місії ООН є неупередженими, нейтральними та спрямовані на вирішення проблем локальних конфліктів. Ф.О`ДОННЕЛ зазначив, що українські миротворці зараз складають суттєву конкуренцію в різних частинах Європи та світу.