Кириленко: НСНУ не має стосунку до політичної кризи в країні

Лідер політичної партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що НСНУ не має стосунку до політичної кризи в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у Києві перед початком засідання політради блоку.

«Я не переконаний, що адресу теперішньої політичної кризи і в тому числі внутрішньополітичної кризи необхідно шукати за адресою політичної партії НСНУ», - сказав В.КИРИЛЕНКО, додавши, що «НСНУ виконує свої зобов’язання перед виборцями і є гарантом теперішньої коаліції».

Водночас він зауважив, що на сьогодні багато політичних партій намагаються втягнути «Нашу Україну» «у боротьбу власних амбіцій і у війну всі проти всіх».

«Наша Україна» теперішнього гатунку має зовсім інше завдання: ми люди, які будемо працювати над виключно конкретними завданнями», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.