Мороз впевнений, що підписання Універсалу складу коаліції не змінить

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сподівається на підписання Універсалу національної єдності сьогодні після обіду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на початку засідання Погоджувальної ради парламенту.

Спікер сказав, що сьогодні у нього відбулась розмова з відповідальними за підготовку круглого столу і документу, який планується підписати за результатами його роботи.

«Я думаю, після обіду ми зможемо вийти на варіант підписання (Універсалу – УНІАН)», - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, процедуру підписання цього документу не слід прив’язувати до створення розширеної коаліції. «Цей документ тільки намітить шлях співпраці між Кабінетом міністрів, Президентом і Верховною Радою», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.

За домовленістю сторін, протягом суботи 29 липня та неділі 30 липня мали пройти консультації лідерів фракцій з політрадами політичних сил-учасниць переговорів.