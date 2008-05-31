Ющенко змінив тимчасового губернатора Запоріжжя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Олександра СТАРУХА тимчасово виконуючим обов`язки голови Запорізької обласної державної адміністрації, звільнивши від виконання цих обов`язків Валерія ЧЕРКАСКУ.

Текст указу від 30 травня обнародуваний сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, В.ЧЕРКАСКУ було призначено т. в. о. голови Запорізької ОДА 24 грудня 2007 року.

Довідка УНІАН. До призначення 35-річний О.СТАРУХ очолював Головну службу регіональної політики Секретаріату Президента України.

О.СТАРУХ народився у м. Запоріжжя. В 1995 р. закінчив Запорізький державний університет, історія України, історія, викладач історії. Кандидат історичних наук, доцент.

Має третій ранг державного службовця

Працював у національному заповіднику “Хортиця”, Запорізькому держуніверситеті.

У Секретаріаті Президента на різних посадах працював з квітня 2005 року.