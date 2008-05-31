Томенко згадав про шкоду від паління

Народний депутат України від БЮТ Микола ТОМЕНКО зазначає порушення закону про заборону куріння у громадських місцях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це він сказав сьогодні у школі с. Ясногородка на Київщині під час Свята останнього дзвоника. У цій школі за його ініціативи та за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій був завершений ремонт.

М.ТОМЕНКО подарував школярам спортивний інвентар та закликав їх до активного і здорового способу життя. Він зауважив, що сьогодні відзначається Всесвітній день без тютюну, а тому висловив сподівання, що серед молодих людей прагнення не курити невдовзі стане модним.

М.ТОМЕНКО також нагадав, що є одним із авторів діючого закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення». У цьому законі, зокрема, йдеться про заборону продажу та вживання тютюнових виробів особам, що не досягли 18-річного віку, та про заборону куріння на робочих та громадських місцях, окрім спеціально відведених для цього місць. М.ТОМЕНКО нагадав, що згідно з законом, до громадських місць відносяться під`їзди, підземні переходи, стадіони, ресторани, кафе тощо.

«На жаль, власники відповідних споруд часто не виконують норми цього закону стосовно зобов’язання відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму. Також мають місце порушення норми щодо необхідності відведення у громадських місцях для осіб, що не курять, не менше ніж 50% площі, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він висловився за необхідність жорсткішого контролю за дотриманням законодавства на місцевому рівні.

«Надзвичайно важливо, щоб про шкоду від куріння тютюну ми згадували не лише 31 травня, а щоденно дотримувалися норм чинного законодавства у цій сфері та власним прикладом привчали молодь до здорового способу життя. Я вірю в те, що ближчим часом стане модним не палити та вести активний і здоровий спосіб життя», - зазначив М.ТОМЕНКО.

*** Всесвітній день відмови від куріння був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1989 році. Цього дня у країнах проводяться кампанії з популяризації знань про шкоду від куріння, надається інформація про методи відмови від нікотинової залежності.