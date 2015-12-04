У Шокіна просять не допускати до роботи суддів, які причетні до засудження майданівців

Як повідомляє сайт ГПУ, відповідне клопотання направили до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Зокрема, як зазначається, йдеться про продовження строку відсторонення від посади судді Солом'янського районного суду м. Києва та судді Деснянського районного суду м. Києва, які підозрюються у постановленні завідомо неправосудних ухвал про обрання відносно учасників Революції Гідності запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

У ГПУ уточнили, що за вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.