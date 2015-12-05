Соболєв: прем’єр-міністром України має бути іноземець

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live", передає Українська правда.

"Я думаю, що прем’єр Яценюк має йти. Він очолює вже два уряди після перемоги Євромайдану, і жоден з них не став успішним", - сказав Соболєв.

"Оскільки жодна з великих політичних сил не має достатньо довіри і сильних кандидатів, а з боку невеликих політичних сил і маленьких політичних сил, представлених в парламенті, неправильно претендувати на цю посаду, бо за це не голосували люди", - додав він.

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Соболєв вважає, що варто повернутися до ідеї технократичного уряду і технократичного прем’єра.

"У мене є аж цілих 2 кандидати. Ми зараз їх обговорюємо разом із фракцією "Самопоміч", - сказав політик.

Він зазначив, що перш ніж оприлюднити імена можливих кандидатів, варто затвердити це рішення на фракції, а також запитати згоди цих людей.

"На мою думку, прем’єр-міністр має бути іноземцем. З огляду на те, що українські політики або забруднені, або дуже недосвідчені", - наголосив Соболєв.

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Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що важливим досягненням є збереження політичної стабільності як всередині парламентської коаліції, так і нормальні взаємовідносини між президентом, прем’єр-міністром і членами парламенту.