Раді пропонують розібратися, чи правду сказав Жванія про отруєння Ющенка

Народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) пропонує Регламентному комітету Верховної Ради розглянути заяву народного депутата Давида ЖВАНІЇ стосовно того, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не був отруєний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН сказала на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За її словами, якщо те, про що говорить народний депутат Д.ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС), «є правдою, то це велика сенсація і велика справа».

«Якщо депутат ЖВАНІЯ робить наклеп на Президента України, ми повинні дати відповідну оцінку таким діям», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона повідомила, що фракція Партії регіонів готова буде підтримати проект постанови щодо політичних репресій в Україні, внесений представниками групи «Народна самооборона» у тому випадку, якщо будуть «розглядатися репресії стосовно наших прихильників у 2005 році».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції НУ-НС Д.ЖВАНІЯ 30 травня заявив, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний.

За його словами, заявити про отруєння умовила тодішнього кандидата в президенти певна група людей з його виборчого штабу.