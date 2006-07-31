Ющенко зобов`язаний подати кандидатуру Януковича

Суддя Конституційного Суду України у відставці Василь НІМЧЕНКО переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права не подавати у Верховну Раду кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це суддя Конституційного Суду у відставці заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Президент зобов’язаний внести волю коаліції, переданій Президенту, в зал Верховної Ради”, - сказав він, зазначивши, що Президент може не внести лише кандидатури на посади міністра оборони чи міністра закордонних справ, призначення яких відноситься виключно до компетенції Президента України за погодженням з парламентом.

При цьому, за словами В.НІМЧЕНКО, коаліція, створена у парламенті, є виразником інтересів виборців, оскільки була сформована відповідно до Конституції.

Суддя у відставці також висловив думку, що Верховна Рада може сама ухвалити рішення про призначення В.ЯНУКОВИЧА прем’єром шляхом прийняття відповідної постанови без подання Президента, зазначивши при цьому, що прецеденти, коли ВР перебирала на себе всю повноту влади в державі, вже були, зокрема, у 2004 році, коли парламент визнав недійсними президентські вибори.

Починаючи зустріч з журналістами, суддя у відставці зазначив, що йому “вже вдруге доводиться зустрічатися з пресою” з цього питання.

Водночас В.НІМЧЕНКО не відповів на запитання журналістів щодо того, хто оплатив проведення ним прес-конференції, зазначивши лише, що він прийшов сам, і йому ніхто нічого не платив.

В.НІМЧЕНКО увійшов до складу Конституційного Суду у 1996 році за квотою З’їзду суддів України. В.НІМЧЕНКО відомий тим, що був суддею-доповідачем у справі щодо можливості екс-Президента України Леоніда КУЧМИ брати участь у балотуванні на президентських виборах 2004 року, коли Конституційний Суд фактично визнав право Л.КУЧМИ втретє поспіль йти на президентські вибори.

В.НІМЧЕНКО, 56 років, заслужений юрист України, автор понад 30 друкованих робіт.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня двоє суддів КС у відставці Микола КОЗЮБРА та Петро МАРТИНЕНКО заявили, що Конституція не передбачає призначення прем`єра парламентом без подання Президента.

За словами П.МАРТИНЕНКА, Президент України «може з якихось мотивів, якщо є певні небезпеки для тих цінностей, які він гарантує за Конституцією, відмовити в поданні запропонованої кандидатури на посаду прем`єр-міністра». «І це цілком юридично виправдано», - підкреслив він.