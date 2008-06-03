Яценюк через збій системи «Рада» звільняє техперсонал

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК просить технічний персонал парламенту подати йому заяви на звільнення у зв`язку зі збоєм системи «Рада» при голосуванні за закон щодо дохідної частини бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні після голосування.

«Подайте мені заяви про звільнення з займаних посад, якщо не вмієте працювати», - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час голосування за закон з пропозиціями Президента щодо наповнення дохідної частини бюджету стався збій в електронній системі “Рада”.

11 грудня під час голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра було також констатовано збій у системі “Рада” - не спрацювали картки трьох депутатів.

Тоді спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ проводила перевірку щодо втручання в роботу системи «Рада».