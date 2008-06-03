Суд визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Луценка

Подільський районний суд міста Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи стосовно міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення виніс сьогодні головуючий в судовому засідання суддя Василь БОРОДІЙ.

Таким чином, суд задовольнив скаргу адвоката Ю.ЛУЦЕНКА Юрія МАРТИНЕНКА та скасував постанову головного слідчого управління з особливо важливих справ Генпрокуратури України про порушення кримінальної справи, оскільки в наданих суду матеріалах не вбачається, що Ю.ЛУЦЕНКО скоїв посадовий злочин, перебуваючи 18 січня цього року на засіданні РНБО, де завдав легких тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Також суд визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО не зловживав владою чи службовими повноваженнями, використовуючи у серпні 2006 року літаки внутрішніх військ МВС України.

Рішення суду може бути оскаржено в Апеляційному суді м. Києва протягом 7 днів з моменту його проголошення.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що за цим фактом “під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено стосовно Ю.ЛУЦЕНКА через інцидент з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня, з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

Того ж дня після допиту у Генпрокуратурі Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його також обвинувачують у використанні службових літаків у особистих цілях.

28 травня Подільський районний суд м. Києва своїм рішенням призупинив досудове слідство кримінальних справ, об’єднаних в одну, за обвинуваченням міністра внутрішніх справ України в нанесенні легких тілесних ушкоджень меру Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та у зловживанні ним службовим становищем у зв’язку з використанням службового літака.

2 червня Подільський районний суд Києва на засіданні за скаргою адвоката міністра внутрішніх справ України Юрія МАРТИНЕНКА вивчив усі сім томів кримінальної справи, три з яких стосуються інциденту з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, а інші чотири - використання в особистих цілях службових літаків внутрішніх військ України.

Адвокат Ю.МАРТИНЕНКО подав клопотання залучити до матеріалів справи висновок кандидата юридичних наук Миколи СІРОГО, який визнав неправомірними порушення вказаних кримінальних справ стосовно Ю.ЛУЦЕНКА. Це клопотання суд задовольнив і залучив до матеріалів справи.

Крім того, представник Ю.ЛУЦЕНКА в суді народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ також попросив суд долучити до матеріалів справи матеріали трьох перевірок Головного контрольно-ревізійного управління, датовані 2007 роком, щодо перевірки законності використання авіації ВВ, оскільки Генпрокуратура, за його словами, навіть не хотіла дослідити ці акти. Це клопотання також було задоволено суддею.