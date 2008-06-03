Черновецький склав присягу і прокоментував її

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на першому засіданні Київради склав присягу Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що це (складення присяги – УНІАН) він вважає формальністю, однак робить це від щирого серця.

У своїй промові він присягнувся, що вірно служитиме громаді Києва, сприятиме підвищенню рівня життя мешканців столиці, дотримуватиметься законодавства.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, сьогодні він відчуває більшу відповідальність, ніж це було два роки тому, коли його вперше обрали Київським міським головою, оскільки має більше досвіду.

Він сказав, що намагатиметься все зробити, щоб кияни отримали від влади все те, що мають від неї отримати.

Київський міський голова також сказав, що вважає нинішню столичну владу більш працездатною, яка може зробити ще більше для киян, ніж попередня.

Присутні в залі депутати Київради та гості засідання зустріли присягу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО оплесками, після чого голова КМТВК Галина БІЛИК оголосила, що відбулося підписання розпорядження Київським міським головою про вступ його на зазначену посаду.

В документі зазначено, що вступає на посаду та бере на себе всі відповідні повноваження Київського міського голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.