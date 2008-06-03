Черновецький просить не ставити його поряд з Луценком

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що вирішив відкликати свою заяву в прокуратуру з приводу інциденту з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я відкликаю свою заяву в прокуратуру і вважаю, що ніхто не матиме права притягати його (Ю.ЛУЦЕНКА) до відповідальності за звинуваченням, яке я колись висунув», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер наголосив, що прийняв це рішення тому, що ця його «давня заява з фактами про ЛУЦЕНКА сьогодні набуває політичного характеру». До цього він додав, що сьогодні ж відкличе свою заяву.

«Я просто проситиму, щоб мене з ним (Ю.ЛУЦЕНКОМ – УНІАН) поряд не ставили, тому що це неминуче викликає, принаймні в мене, нехороші емоції. Моїми руками з ним нічого не станеться. Це я обіцяю», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки та оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що цим фактом, “під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було навмисно завдано легких тілесних ушкоджень, порушено кримінальну справу щодо іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено щодо Ю.ЛУЦЕНКА після інциденту з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня, з “завдання легких тілесних пошкоджень” у “посадовий злочин”.