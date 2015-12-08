Україна завела кримінальні справи на низку європейських політиків через візити до Криму - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час публічного звіту, передає "112 Україна".

"За поданням МЗС компетентними органами України розпочаті кримінальні справи стосовно деяких європейських політиків, які порушили порядок в'їзду на окуповану територію", - сказав він.

Як повідомляв, що 23-24 липня Крим відвідала група французьких парламентаріїв на чолі зі співголовою організації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані. Свій візит вони не узгодили з Україною, а МЗС Франції виступило проти поїздки.

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У МЗС України засудили поїздку групи французьких депутатів в окупований Крим і відзначили, що українська сторона в подальшому може заборонити в'їзд на територію країни тим депутатам, які відвідають півострів. У Європейському парламенті також засудили візит французьких представників.

Крім того, в жовтні в окупований Крим прибула делегація сербських політиків.