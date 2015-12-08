УКРОП: Візит Байдена має допомогти владі припинити чвари та репресії й узятися за порятунок країни

Про це йдеться в заяві партії у зв'язку з візитом в Україну віце-президента США Джозефа Байдена.

"Ми дуже цінуємо тверду позицію і допомогу США у боротьбі проти російської агресії та за демократичне майбутнє країни. Ми згодні зі словами віце-президента США, що Україна зараз отримала, вочевидь, останню можливість заснувати вільну, успішну, демократичну державу. І ми не маємо права цю можливість втратити. Сполучені Штати за нас цього не зроблять", – наголошується в заяві.

Серед першочергових кроків, які необхідно здійснити для заснування такої нової держави, УКРОП зазначає звільнення політичних в'язнів, зокрема лідера партії Геннадія Корбана, несправедливо засуджених волонтерів та добровольців, відставку генерального прокурора, "який замість боротьби з корупцією, тероризмом і сепаратизмом проводить політичні репресії", та відкритий діалог із якнайширшим залученням політиків та громадянського суспільства.

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"Ми закликаємо громадянське суспільство України, волонтерський рух і воїнів АТО, великі фінансово-промислові групи, середній і малий бізнес, профспілки, політичні партії, депутатів Верховної Ради і президента до відкритого національного діалогу. Всі разом ми знайдемо формулу дорожньої карти перезаснування держави – з керівною патріотичної коаліцією в парламенті, професійним урядом, незалежним від бізнес-груп і старих політичних кланів, новим суспільним договором, який буде побудований на цінностях Революції гідності", – наголошують у партії.

В УКРОПі підкреслили, що через два роки після Революції гідності країна "опинилася на межі економічної прірви та втрати суверенітету, а корупційна система влади, яка руйнувала країну 24 роки, нікуди не поділася".

"На Заході влада торгує демократичним вибором громадян України. А вдома вона намагається вибудувати "вертикаль" у російському стилі. Громадянське суспільство досі не бере участі в ухваленні рішень. Замість відкриття соціальних ліфтів знову процвітає кумівство і фаворитизм. Поки поволі, негласно, відбуваються спроби обмежити свободу слова", – вважають у партії.

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У заяві наголошується, що в країні триває тиск на опозиційних політиків та громадських активістів, волонтерів і воїнів АТО, які, на думку партії, є загрозою для корумпованої системи влади, Генеральна прокуратура перетворилася на частину президентської вертикалі, а оточення президента розгорнуло кампанію проти прем'єр-міністра, "прагнучи перекласти на нього відповідальність за всі провали коаліційного уряду, велика частина якого контролюється президентом".

Як підкреслює УКРОП, Арсеній Яценюк є чинним прем'єром, незалежним від президентської вертикалі, і якщо його місце займе людина, підконтрольна президентові, буде остаточно порушений крихкий політичний баланс, який утримує систему від зосередження влади в одних руках.

"Не дивно, що в цій ситуації Джо Байдена вважають останньою надією на справедливість, вищою інстанцією, здатною допомогти владі прийти до тями й згадати про свою історичну місію, яку їй делегував народ України", – зазначає УКРОП.