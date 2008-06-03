Луценко зачистив харківську міліцію: відсторонено 40 чоловік

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відсторонив від посад близько 40 співробітників харківської міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції після наради з колективом обласної міліції.

За словами міністра, керівники відсторонені від роботи за результатами масштабної «перевірки наркотрафіку», яку МВС проводило на Харківщині за дорученням Комітету Верховної ради України з питань боротьби зі злочинністю.

В результаті роботи спеціальної групи МВС, яка працювала в області з січня ц.р., «ми виявили ряд резонансних справ, які ще будуть мати гучне завершення», сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Зокрема, повідомив він, «сьогодні чистка була достатньо серйозною: 10 начальників райвідділів відсторонені від посад за нереагування на заяви громадян і очевидне потурання на місцях діяльності кримінальних структур. Відсторонені від своїх посад двоє заступників начальника обласного Главку і загалом ще близько 20 працівників різного рівня від лейтенанта до майора, які брали участь у кримінальних схемах або не виконували службових обов’язків по зупинці цих схем. В основному це підрозділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також ДАІ, «Беркут», Державна служба охорони тощо". "Близько 40 осіб сьогодні потрапили в наказ про відсторонення», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, після роботи атестаційної комісії з Києва цих працівників, «в разі невідповідності», - звільнять, а в разі «допустимості перевиховання - оголосять різного виду покарання».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив упевненість, що «жоден з працівників міліції, на якого є покази щодо участі або покривання наркотрафіку, не залишиться працювати в міліції».

«Мені відомо, в силу оперативних можливостей, адже по наркототрафіку в нас порушені не лише оперативно-розшукові справи, але й кримінальні справи, що ці працівники, які мають зв’язки в місцевій політиці і, вважаючи себе безкарними, похваляються, що в судах уже все «заряджено» і вони будуть відновлені, як ЛУЦЕНКО їх звільнить. Нічого, я їх буду звільняти стільки, скільки буде потрібно. Але жоден з тих, на кого є покази затриманих по наркотрафіку, не залишиться працювати в міліції. Які б дзвінки звідки б не надходили, які б рішення продажних суддів не виходили, вони не будуть працювати в міліції. Інакше 14 тисяч міліціонерів (чисельність харківської міліції – УНІАН) не повірять в те, що можна працювати за совістю», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «14-тисячний колектив харківської міліції ганьблять декілька десятків людей, які використовують службу для кришування, покривання злочинців, а інколи беруть участь у кримінальних схемах».

Як також підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО, «з нашої точки зору, потребувало заміни керівництво служби внутрішньої безпеки, яке замість перевірки чистоти рядів міліції займалася зворотніми справами, не давала виконувати свої функції чесним працівникам міліції, примушуючи їх приймати неправові рішення в кримінальних справах і покриваючи різного роду злочинні схеми на території області". "Ми її змінили (службу безпеки) декілька тижнів тому. Зараз особовий склад, який не дуже вірив у такі зміни, знаючи їхні зв’язки з політикою і фінансову міць, зітхнув і дає серйозні покази на ті вражені місця в структурах харківської міліції, які не дають спокійно працювати людям і жити», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що найближчими тижнями він планує провести наради, подібні до харківської, в інших областях України, і наступна, зокрема, пройде в Криму.