Порошенко анонсував перезавантаження уряду, бо не всі міністри виправдовують очікування українців
Президент Петро Порошенко анонсував перезавантаження уряду, оскільки не всі міністри виправдовують очікування суспільства. Також він заявив, що робитиме все можливе для зміцнення коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час форуму депутатів місцевих рад партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Читайте такожЛуценко заявив, що голосування у Раді за відставку Яценюка не відбудеться й припустив оновлення Кабміну «Перезавантаження уряду буде, бо не всі міністри сьогодні виправдовують та відповідають тим критеріям, які чекає від них українське суспільство», - заявив він.
Крім цього, президент наголошує на необхідності збереження нинішньої коаліцї як головної політичної конструкції для впровадження реформ.
"Збереження цієї коаліції як головної політичної конструкції для впровадження реформ і утримання політичної стабільності є визначальним чинником для ухвалення рішень, в тому числі, до речі і кадрових рішень", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що робитиме все можливе для зміцнення коаліції. «Солідарність», «Народний фронт», «Самопоміч», «Батьківщина» - це і є сьогоднішня влада і ми несемо спільну відповідальність за долю країни. І наша єдність – це запорука успіху реформ», - заявив він.
«Я робив, роблю і робитиму все від мене залежне для того, щоб зміцнювати коаліцію», - додав Петро Порошенко.