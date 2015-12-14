Чубаров розповів, як можна вирішити питання електропостачання окупованого Криму

Про це заявив народний депутат, глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає "112 Україна".

Він зазначив, що перший - ухвалення на рівні закону рішення про припинення постачання електроенергії.

"Другий варіант кращий. Він повинен бути задіяний. Йдеться про те, що якщо буде прийнято рішення про продовження електропостачання на рівні 220 мегават, у всіх документах з РФ ми повинні записувати територію Криму як АР Крим (Україна). Якщо вони на це не підуть, то жодна людина не погодиться постачати електроенергію в "Кримський федеральний округ", - сказав він.

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Чубаров не вважає, що необхідно відновити електропостачання на рівні до 22 листопада. "Оскільки тоді окупанти спокійно зміцнювали свою обороноздатність і забезпечували потреби військових нашою електроенергією", - пояснив він.

Раніше сьогодні один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що головна причина, з якої активісти дозволили частково відновити енергопостачання окупованого півострова Україною, - стурбованість Заходу у зв'язку зі сформованою ситуацією.