Євросоюз підтримає безвізовий режим із Україною – єврокомісар Ган

Країни Євросоюзу підтримають лібералізацію візового режиму із Україною. Таку думку перед засідання міністрів закордонних справ ЄС висловив Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган.

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Його цитує "Європейська правда".

"Так, я думаю, що так", - відповів він на питання, чи погодяться країни ЄС на безвізовий режим для українців в умовах міграційної кризи в Європі.

"Коли йдеться про візову лібералізацію, то ми застосовуємо певну методологію. І ми цього не змінюємо для окремих країн", - підкреслив Ган.

"Звичайно, завжди є політичні інтерпретації та оцінка. Проте візова лібералізація - це елемент, який приносить мир та стабільність в регіон, дає можливість бізнесменам подорожувати та укладати угоди", - наголосив Ган.

"Я переконаний, що це (безвізовий режим з Україною, - ред.) - в наших інтересах", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, за даними Die Welt, Єврокомісія планує представити звіт з позитивною оцінкою ходу реформ в Україні та Грузії і тим самим дати "зелене світло" скасуванню віздо країн ЄС для українців і грузинів.