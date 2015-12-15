МЗС протестує проти засудження в Росії українця Виговського за шпигунство

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

"Це вже 6-й безпідставний вирок так званого "російського правосуддя" щодо українських політичних в'язнів, побудований на основі надуманих матеріалів", - сказано в ньому.

Як зазначає МЗС, протягом 15 місяців компетентні органи влади РФ здійснювали на Виговського психологічний тиск, намагаючись отримати від нього потрібні слідству свідчення і визнання своєї провини.

У відомстві зазначили, що консульські посадові особи України майже 8 місяців з моменту арешту не мали доступу до затриманого співвітчизника, судові слухання у його справі проходили в закритому режимі, що є свідченням необ'єктивності та упередженості розгляду справи.

МЗС вважає інкриміновані Виговському злочини безпідставними, рішення Московського обласного суду політизованим і наполягає на негайному звільненні співвітчизника і його поверненні в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, Московський обласний суд засудив до 11 років ув'язнення за «шпигунство» громадянина України Виговського.

Його затримали за підозрою в тому, що він здобував секретну інформацію «якоїсь іноземної держави».

За даними ФСБ РФ, громадянин України через інтернет залучав працівників організацій російського ОПК авіаційно-космічного профілю до збору таких даних за гроші. Його нібито цікавила закрита технічна документація щодо провідних перспективних розробок.

«Виговський був затриманий співробітниками ФСБ Росії на території Республіки Крим. У ході попереднього слідства він визнав факти вербування російських громадян і ведення розвідувальної діяльності проти Росії», - стверджують у ФСБ.