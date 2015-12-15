МЗС протестує проти засудження в Росії українця Виговського за шпигунство
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням російської влади засудити до 11 років позбавлення волі з відбуванням вироку в колонії суворого режиму громадянина України Валентина Виговського, якого у вересні 2014 року незаконно затримали в окупованому Криму за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві.
Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.
"Це вже 6-й безпідставний вирок так званого "російського правосуддя" щодо українських політичних в'язнів, побудований на основі надуманих матеріалів", - сказано в ньому.
Як зазначає МЗС, протягом 15 місяців компетентні органи влади РФ здійснювали на Виговського психологічний тиск, намагаючись отримати від нього потрібні слідству свідчення і визнання своєї провини.
У відомстві зазначили, що консульські посадові особи України майже 8 місяців з моменту арешту не мали доступу до затриманого співвітчизника, судові слухання у його справі проходили в закритому режимі, що є свідченням необ'єктивності та упередженості розгляду справи.
МЗС вважає інкриміновані Виговському злочини безпідставними, рішення Московського обласного суду політизованим і наполягає на негайному звільненні співвітчизника і його поверненні в Україну.
Читайте також"Черговий акт свавільного цинізму": Клімкін відреагував на вирок українцю Виговському в РФ
Як повідомляв УНІАН, Московський обласний суд засудив до 11 років ув'язнення за «шпигунство» громадянина України Виговського.
Його затримали за підозрою в тому, що він здобував секретну інформацію «якоїсь іноземної держави».
За даними ФСБ РФ, громадянин України через інтернет залучав працівників організацій російського ОПК авіаційно-космічного профілю до збору таких даних за гроші. Його нібито цікавила закрита технічна документація щодо провідних перспективних розробок.
«Виговський був затриманий співробітниками ФСБ Росії на території Республіки Крим. У ході попереднього слідства він визнав факти вербування російських громадян і ведення розвідувальної діяльності проти Росії», - стверджують у ФСБ.