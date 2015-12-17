"Безвізовий" звіт щодо України опублікують у п’ятницю –WSJ

Звіт про стан виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму опублікують у п’ятницю, 18 грудня.

Читайте такожПорошенко: Українці кров’ю заслужили безвізовий режим

Про це повідомили представники ЄС, передає "Європейська правда" із посиланням на The Wall Street Journal.

Відзначається. що у середу ввечері між керівниками ЄС і президентом України було укладено угоду про подальші кроки у питанні скасування віз. Ця угода має бути підписана прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Згідно з планом, ЄС вже у п’ятницю випустить звіт про стан виконання Україною дій щодо візової лібералізації з рекомендацією скасувати візи. Проте реальні законодавчі кроки, потрібні для скасування, будуть вжиті ЄС лише тоді, коли Київ виконає зобов'язання, що лишились.

Вони включають доопрацювання закону зі створення Нацагенції з повернення та управління незаконно виведеними активами та зміцнення незалежності нової Антикорупційної прокуратури.

Крім того, ЄС 18 грудня випустить безвізові звіти щодо Грузії і Косово з позитивними рекомендаціями.

Нагадаємо, доповідь Єврокомісії повинна була бути оприлюднена 15 грудня, проте згодом з'явилася інформація про перенесення терміну публікації доповіді.

Федеріка Могеріні зазначила, що на зустрічі міністрів закордонних справ 14 грудня обговорювали також питання візової лібералізації і дискусія показала, що є позитивний розвиток, оцінка з боку країн-членів була радше позитивною.

Раніше про ймовірне скасування візового режиму заявляла фінська євродепутат від партії "Зелених" Гайді Гаутала. За її словами, Європарламент готовий проголосувати за рішення про надання Євросоюзом безвізового режиму Україні.