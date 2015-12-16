Туск відзначив прогрес України по візовій лібералізації, що "має дозволити перехід до безвізового режиму якнайшвидше"
20:20, 16 грудня 2015Політика
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Президент Європейської ради Дональд Туск наголошує, що Україна продемонструвала прогрес щодо безвізової лібералізації, що повинно дозволити перехід до безвізового режиму якнайшвидше.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі після прибуття президента України Петра Порошенка для ведення переговорів.
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"Україна досягла доброго прогресу минулого місяця стосовно візової лібералізації, що повинно дозволити нам наблизитися в напрямку безвізового режиму якнайшвидше", - наголосив Туск.
Нагадаємо, за даними Die Welt, Єврокомісія планує представити звіт з позитивною оцінкою ходу реформ в Україні та Грузії і тим самим дати "зелене світло" скасуванню віз до країн ЄС для українців і грузинів.
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