Порошенко: завтра ЄК обнародує висновок щодо запровадження безвізового режиму з Україною

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовеном у ході робочого візиту до Брюсселя.

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"Важливу увагу під час зустрічі було приділено питанню надання Україні безвізового режиму з ЄС. Президент детально поінформував Прем’єр-міністра про прогрес України у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС. Порошенко висловив переконання, що Євросоюз ухвалить позитивне рішення, беручи до уваги завтрашній позитивний висновок Єврокомісії щодо запровадження безвізового режиму з Україною", - йдеться у повідомленні.

Льовен високо оцінив хід реформ в Україні і запевнив в подальшій підтримці з боку його держави.

Співрозмовники домовились про прискорення процедури надання Україні фінансового сприяння.