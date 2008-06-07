Турчинов думає, що у РНБО голосують або через страх, або через інтерес

Рішення Ради національної безпеки і оборони, в якому дії Кабміну в конфлікті з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. названі «такими, що не відповідають інтересам України та створюють загрози національній безпеці України в економічній сфері», компрометує Україну.

Таку думку висловив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» № 21 від 7 - 13 червня 2008.

«Некоректно посадовій особі коментувати та постфактум коригувати рішення РНБОУ. Та як громадянин можу сказати: ці рішення компрометують і тих, хто їх приймає, й, безумовно, нашу державу. Це - суб’єктивні рішення зацікавлених людей», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, за ухвалення такого рішення «одні голосували через страх, інші - через інтерес».

«Це їхня мотивація. Тому що тема цинічного нехтування державними інтересами очевидна. Ну не може суб’єкт підприємництва зі статутним капіталом 12 тис. дол., якого не досить навіть для торгівлі газованою водою в київській ятці, претендувати на майже 13 тис. квадратних кілометрів Чорноморського шельфу! А в нас таку аферу називають «перспективними інвестиціями», - наголосив перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент підписав указ, згідно з яким набуло чинності рішення РНБО від 30 травня про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань відповідності законодавству при укладанні і виконанні Угоди між державою Україна і компанією «Венко Інтернешнл ЛТД».

У своєму рішенні РНБО, серед іншого, запропонувала Президенту України розглянути питання про припинення дії розпорядження Кабінету міністрів від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл ЛТД» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

6 червня голова Ради директорів Vanco Prikerchenskaya, власник і засновник Vanco International Ltd. Джин Ван ДАЙК повідомив, що компанія Vanco Prikerchenskaya Ltd. почала діалог з Міжвідомчою комісією з підготовки пропозицій щодо врегулювання спірних питань, які виникли у зв`язку з Угодою про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією Vanco.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.