Кількість неврахованих мігрантів в Україні перевалила за мільйон

Українські правоохоронці, зокрема співробітники ДАІ та дільничні міліціонери, не забезпечують достатньої протидії нелегальній міграції в столицю України.

Таке переконання в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» № 21 від 7 - 13 червня 2008 прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«У той час як Україна посідає четверте місце у світі з внутрішньої та з зовнішньої міграції населення, а кількість неврахованих мігрантів перевалила за мільйон, та сама ДАІ, приміром, у 2007 році не склала жодного протоколу щодо водіїв, кот­рі перевозили б нелегальних мігрантів», - підкреслив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

Незадовільною, на думку столичного прокурора, є діяльність також інших підрозділів столичної міліції.

«Дільничні інспектори традиційно забувають перевірити, чи виїхав із країни іноземець, в якого закінчився термін перебування на території України і який внаслідок цього поповнив численні ряди нелегалів», - повідомив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, в недостатній мірі використовується також механізм депортації.

«Відповідно до статистики, у 2007 році іноземними громадянами скоєно 9867 адміністративних правопорушень, а підрозділами МВС у столиці протягом цього самого року прийняті рішення про виселення лише 2292 чоловік. І це попри те, що підстав для застосування даної санкції для ще 7575 іноземців предосить», - відзначив столичний прокурор.

При цьому в деяких випадках співробітники МВС намагаються депортувати з країни завідомо невинних людей, повідомив він: «Для створення видимості ефективної роботи складаються протоколи про адміністративні правопорушення на осіб похилого віку й навіть дітей, котрі не досягли віку, який дозволяє притягати до адміністративної відповідальності».

Вельми неоднозначно оцінив прокурор Києва і успіхи Служби безпеки України, пов’язані з припиненням незаконної міграції.

«З одного боку, у рамках наданих законом повноважень служба протягом 2006—2007 рр. припинила функціонування 15 каналів незаконної міграції», - визнав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ, додавши: «Під час перевірки законності використання наданого СБУ права ухвалення рішень про виселення виявилося, що деякі з них ухвалені передчасно, без достатньої кількості доказів».